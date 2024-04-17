Россияне стали чаще интересоваться летними полётами в Азербайджан и Вьетнам

Согласно новому исследованию, россияне стали чаще интересоваться летними полётами в Азербайджан — туда куплено более чем в 10 раз больше билетов, чем на лето 2019 года (доля 16% против 0,9%).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Далее следует Вьетнам (2,5% против 0,2%). В Китай оформлено в восемь раз больше заказов авиабилетов (4,1% против 0,5%).

Также вырос спрос на перелёты в Южную Корею, ОАЭ и Малайзию.

Кроме того, зафиксирован рост интереса к полётам на это лето в Японию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Индонезию, Сингапур, Таиланд, Грузию и Турцию.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил о «буме» внутреннего туризма в России.