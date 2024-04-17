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Автоэксперт Шкуматов заявил о необходимости повышать ответственность у водителей СИМ

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Член общественного совета ГУ МВД Пётр Шкуматов выразил мнение, что у водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо повышать ответственность.

«Это сегодня официально транспортные средства, которым не нужна страховка и водительское удостоверение. Процентов 80 ситуаций будут решены, когда у водителей будут атрибуты ответственности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, водитель электросамоката в таком случае должен будет купить страховку, получить водительское удостоверение категории М.

«Можно ввести даже отдельную категорию — С, чтобы её можно было получить с 14 лет», — добавил Шкуматов.

Ранее невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что электросамокаты опасны для детей и подростков.

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