Невролог Демьяновская заявила об опасности электросамокатов для детей

Невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что электросамокаты опасны для детей и подростков.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что опорно-двигательный аппарат детей и подростков находится в стадии активного развития, поэтому они уязвимы к травмам.

«Кроме того, для безопасного управления электросамокатом необходима хорошая координация. Именно от неё зависит способность выполнять сложные моторные задачи: сможет ли мгновенно сгруппироваться, перенести центр тяжести, быстро переставить ногу или руку, чтобы не потерять контроль над самокатом и предотвратить падение», — сказала Демьяновская.

По её словам, эта способность требует высокого уровня нервно-мышечной синхронизации, которая развивается с возрастом и опытом.

«В детском и раннем подростковом возрасте мозг ещё не способен обрабатывать информацию с такой же скоростью и точностью, как мозг взрослого», — продолжила невролог.

Как добавила Демьяновская, водителю электросамоката неплохо бы знать правила дорожного движения, оказания домедицинской помощи, телефоны экстренных служб и т. д., и не все подростки обладают такими знаниями.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили разрешить регистрацию в приложениях для аренды электросамокатов только по паспорту или водительским правам, чтобы дети точно не получили доступа к услуге.