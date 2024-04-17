Специалист Эрдман спрогнозировала рост числа поездок на электросамокатах в России
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«Всем казалось, что электросамокаты — это забава, развлечение. Но понятно, что теперь это не просто забава. За прошлый сезон у нас было 210 млн поездок, это только прокатные электросамокаты. Это говорит о том, что средства индивидуальной мобильности прочно вошли в нашу жизнь, в наш транспортный сценарий», — сказала она в беседе с НСН.
По её словам, электросамокаты могут быть полезны, если этим вопросом заниматься и вести диалог с прокатчиками.
Ранее сообщалось, что в Москве организовали десять новых крытых велопарковок.