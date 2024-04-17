Специалист Эрдман спрогнозировала рост числа поездок на электросамокатах в России

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выразила мнение, что число поездок на электросамокатах в России приблизится к 500 тыс. в 2024 году.

«Всем казалось, что электросамокаты — это забава, развлечение. Но понятно, что теперь это не просто забава. За прошлый сезон у нас было 210 млн поездок, это только прокатные электросамокаты. Это говорит о том, что средства индивидуальной мобильности прочно вошли в нашу жизнь, в наш транспортный сценарий», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, электросамокаты могут быть полезны, если этим вопросом заниматься и вести диалог с прокатчиками.

Ранее сообщалось, что в Москве организовали десять новых крытых велопарковок.