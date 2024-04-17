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Специалист Эрдман спрогнозировала рост числа поездок на электросамокатах в России

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выразила мнение, что число поездок на электросамокатах в России приблизится к 500 тыс. в 2024 году.
Специалист Эрдман спрогнозировала рост числа поездок на электросамокатах в России
  • Gettyimages.ru

«Всем казалось, что электросамокаты — это забава, развлечение. Но понятно, что теперь это не просто забава. За прошлый сезон у нас было 210 млн поездок, это только прокатные электросамокаты. Это говорит о том, что средства индивидуальной мобильности прочно вошли в нашу жизнь, в наш транспортный сценарий», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, электросамокаты могут быть полезны, если этим вопросом заниматься и вести диалог с прокатчиками.

Ранее сообщалось, что в Москве организовали десять новых крытых велопарковок.

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