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В Москве организовали 10 новых крытых велопарковок

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В Москве начали работу ещё десять крытых велопарковок, где можно оставить свой велосипед или самокат, после чего продолжить движение на городском общественном транспорте. Перехватывающие стоянки бесплатны.
В Москве организовали 10 новых крытых велопарковок

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас в Москве их 13, они появляются возле крупных транспортных хабов. Здесь можно бесплатно оставить велосипед или самокат, чтобы продолжить путь на городском транспорте и не беспокоиться об их сохранности», — заявил заммэра Максим Ликсутов.

Такие парковки работают у станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево».

Ранее сообщалось, что в Москве начали размещать станционные велосипеды городского проката.

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