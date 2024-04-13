В Москве организовали 10 новых крытых велопарковок

В Москве начали работу ещё десять крытых велопарковок, где можно оставить свой велосипед или самокат, после чего продолжить движение на городском общественном транспорте. Перехватывающие стоянки бесплатны.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас в Москве их 13, они появляются возле крупных транспортных хабов. Здесь можно бесплатно оставить велосипед или самокат, чтобы продолжить путь на городском транспорте и не беспокоиться об их сохранности», — заявил заммэра Максим Ликсутов.

Такие парковки работают у станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево».

Ранее сообщалось, что в Москве начали размещать станционные велосипеды городского проката.