В Москве организовали 10 новых крытых велопарковок
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Сейчас в Москве их 13, они появляются возле крупных транспортных хабов. Здесь можно бесплатно оставить велосипед или самокат, чтобы продолжить путь на городском транспорте и не беспокоиться об их сохранности», — заявил заммэра Максим Ликсутов.
Такие парковки работают у станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево».
Ранее сообщалось, что в Москве начали размещать станционные велосипеды городского проката.