Электробусы запустили на маршруте т43 в СЗАО и САО Москвы

В Москве в Северо-Западном и Северном административных округах запустили электробусы на маршруте т43, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Продолжаем расширять сеть электрического наземного транспорта для комфорта пассажиров и улучшения экологии города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что Москва находится на первом месте в Европе по количеству электробусов.

В настоящее время в столице курсирует более 1,6 тыс. машин российского производства.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы.