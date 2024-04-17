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Электробусы запустили на маршруте т43 в СЗАО и САО Москвы

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В Москве в Северо-Западном и Северном административных округах запустили электробусы на маршруте т43, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Электробусы запустили на маршруте т43 в СЗАО и САО Москвы

Об этом сообщает газета «Известия».

«Продолжаем расширять сеть электрического наземного транспорта для комфорта пассажиров и улучшения экологии города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что Москва находится на первом месте в Европе по количеству электробусов.

В настоящее время в столице курсирует более 1,6 тыс. машин российского производства.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы.

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