Электробусы запустили на маршруте т43 в СЗАО и САО Москвы
Об этом сообщает газета «Известия».
«Продолжаем расширять сеть электрического наземного транспорта для комфорта пассажиров и улучшения экологии города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что Москва находится на первом месте в Европе по количеству электробусов.
В настоящее время в столице курсирует более 1,6 тыс. машин российского производства.
Ранее сообщалось, что в Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы.