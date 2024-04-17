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Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой об ударах дронов ВСУ

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Прокуратура Москвы организует проверку высказываний российской телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах беспилотников Вооружённых сил Украины по российским городам.
Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой об ударах дронов ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом сообщила глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская в Telegram.

Поводом для организации проверки стал фрагмент из интервью Лазаревой, где она заявляет о том, что радуется атакам украинских дронов по городам России.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей Лазареву за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.

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