Собянин рассказал о противопожарных мерах в столичных лесах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об авиационном патрулировании для раннего выявления пожаров в лесных массивах столицы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Впервые авиапатрулирование организовали в 2023 году. С мая по октябрь 2023-го обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний», — написал Собянин.

Он также отметил, что с 1 мая 2024 года десять специализированных воздушных судов начнут противопожарное патрулирование лесов.

Сигнал о возгорании будет передаваться в МЧС России и Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Ранее в правительстве Удмуртии заявили о введении с 25 апреля особого противопожарного режима.