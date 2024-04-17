Собянин рассказал о противопожарных мерах в столичных лесах
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Впервые авиапатрулирование организовали в 2023 году. С мая по октябрь 2023-го обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний», — написал Собянин.
Он также отметил, что с 1 мая 2024 года десять специализированных воздушных судов начнут противопожарное патрулирование лесов.
Сигнал о возгорании будет передаваться в МЧС России и Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства.
Ранее в правительстве Удмуртии заявили о введении с 25 апреля особого противопожарного режима.