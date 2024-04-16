В Удмуртии введут особый противопожарный режим с 25 апреля

В правительстве Удмуртии заявили о введении с 25 апреля особого противопожарного режима.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на главу регионального кабмина Ярослава Семёнова.

Отмечается, что из-за повышения температуры до +21...+26 °С увеличивается риск возникновения ландшафтных пожаров.

В рамках особого противопожарного режима будет запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков, а также проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в весенний период.