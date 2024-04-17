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Собянин: у «Делового центра» будет построено более 40 км дорог

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У транспортного хаба «Деловой центр» построят более 40 км дорог, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин: у «Делового центра» будет построено более 40 км дорог

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, на месте бывших промзон в районе «Большого Сити» идёт строительство современных кварталов, а у Москвы-реки появляются новые набережные, что требует развития системы дорог.

В 2023 году в столице открыли движение по новой вылетной магистрали — проспекту Багратиона.

С 2017 по 2023 год был построен и реконструирован ряд объектов, в том числе путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона.

В 2024 году планируется завершить работы для улучшения транспортной доступности районов Дорогомилово, Филёвский Парк и Пресненский.

«Дороги свяжут Большую Филёвскую улицу и Третье транспортное кольцо с возможностью выезда на проспект Багратиона в сторону области и заезда в комплекс зданий Сбера. Благодаря новым маршрутам экономия для автомобилистов составит до 21 минуты», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Самарской области начались ремонтные работы на участках дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги».

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