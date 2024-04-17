Собянин: у «Делового центра» будет построено более 40 км дорог

У транспортного хаба «Деловой центр» построят более 40 км дорог, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, на месте бывших промзон в районе «Большого Сити» идёт строительство современных кварталов, а у Москвы-реки появляются новые набережные, что требует развития системы дорог.

В 2023 году в столице открыли движение по новой вылетной магистрали — проспекту Багратиона.

С 2017 по 2023 год был построен и реконструирован ряд объектов, в том числе путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона.

В 2024 году планируется завершить работы для улучшения транспортной доступности районов Дорогомилово, Филёвский Парк и Пресненский.

«Дороги свяжут Большую Филёвскую улицу и Третье транспортное кольцо с возможностью выезда на проспект Багратиона в сторону области и заезда в комплекс зданий Сбера. Благодаря новым маршрутам экономия для автомобилистов составит до 21 минуты», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Самарской области начались ремонтные работы на участках дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги».