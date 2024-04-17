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В Очаково-Матвеевском построят производственный комплекс в рамках МаИП

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В Очаково-Матвеевском построят производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Участок предоставили инвестору по льготной ставке, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Очаково-Матвеевском построят производственный комплекс в рамках МаИП

Об этом сообщает НСН.

«Для строительства производственного комплекса пищевой и лёгкой промышленности город без проведения торгов выделил инвестору земельный участок в аренду по ставке один рубль в год. Площадь объекта составит 180 тыс. кв. м. Благодаря ему в Москве появится свыше 1,9 тыс. дополнительных рабочих мест», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что около 20 МаИП предусматривают строительство заводов и комплексов по выпуску продуктов питания, семь из них будут реализованы в Западном административном округе.

Ранее сообщалось, что на территории столичного завода «Москвич» возведут производственный комплекс.

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