Врач Иванов дал рекомендации на период подтоплений

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов дал рекомендации на период подтоплений. Он отметил, что правилами безопасности лучше не пренебрегать.

«Чтобы защитить себя и близких от опасных инфекций, следует соблюдать правила: следить, чтобы грязная вода не попала на слизистую оболочку рта, носа или глаз, как можно чаще принимать душ, защищать кожу рук перчатками, пить только очищенную или бутилированную воду, не умываться и не чистить зубы водой из колонок», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, самое главное — немедленно обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

Ранее в МЧС сообщили, что более 660 жилых и свыше 2370 дачных домов подтоплены в Курганской области.