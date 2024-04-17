Депутат Кобылкин прокомментировал ситуацию со строительством в зонах подтопления

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил, что власти регионов должны определить зоны постоянного подтопления и остановить там выделение участков и строительство. Он отметил, что законодатели проконтролируют исполнение поручения главы государства в субъектах, которые этого ещё не сделали.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На пленарном заседании Кобылкин сказал, что к настоящему времени только 60% регионов выполнили поставленную задачу.

«Нужно разобраться, почему не выполнено поручение президента. Госдума будет принимать в этом непосредственное участие, спикер палаты поставил такую задачу. Депутаты проконтролируют исполнение этого поручения», — заявил Кобылкин.

По его словам, местные власти и коммунальные службы также должны лучше следить за состоянием специальных защитных сооружений.

Ранее сообщалось, что зону паводка покинули 13567 жителей Курганской области.