Депутат Кобылкин прокомментировал ситуацию со строительством в зонах подтопления
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
На пленарном заседании Кобылкин сказал, что к настоящему времени только 60% регионов выполнили поставленную задачу.
«Нужно разобраться, почему не выполнено поручение президента. Госдума будет принимать в этом непосредственное участие, спикер палаты поставил такую задачу. Депутаты проконтролируют исполнение этого поручения», — заявил Кобылкин.
По его словам, местные власти и коммунальные службы также должны лучше следить за состоянием специальных защитных сооружений.
Ранее сообщалось, что зону паводка покинули 13567 жителей Курганской области.