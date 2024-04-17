Зону паводка покинули 13567 жителей Курганской области
- © 45.mchs.gov.ru
Об этом сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.
Большая часть уехавших отправилась к родственникам. Для тех, кому негде переждать паводок, развернули пункты временного размещения.
«В ПВР с учётом размещённых в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 931 человек, в том числе 200 детей», — говорится в сообщении.
Эвакуация людей с находящихся в зоне риска подтопления и затопления территорий продолжается.
Ранее из-за резкого подъёма воды в Кетове Курганской области прошла эвакуация жителей 46 улиц.
В МЧС сообщили, что более 660 жилых и свыше 2370 дачных домов подтоплены в Курганской области.