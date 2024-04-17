Зону паводка покинули 13567 жителей Курганской области

Из-за паводка были эвакуированы 13567 жителей Курганской области.

Об этом сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.

Большая часть уехавших отправилась к родственникам. Для тех, кому негде переждать паводок, развернули пункты временного размещения.

«В ПВР с учётом размещённых в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 931 человек, в том числе 200 детей», — говорится в сообщении.

Эвакуация людей с находящихся в зоне риска подтопления и затопления территорий продолжается.

Ранее из-за резкого подъёма воды в Кетове Курганской области прошла эвакуация жителей 46 улиц.

В МЧС сообщили, что более 660 жилых и свыше 2370 дачных домов подтоплены в Курганской области.