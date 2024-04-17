В Москве выставили на торги спортцентр в Некрасовке
Об этом сообщает НСН.
По словам главы Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, трёхэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м находится в микрорайоне Люберецкие Поля по адресу: Сочинская улица, дом 1. Неподалёку располагается станция метро «Некрасовка».
В здании есть спортивный зал площадью 546 кв. м, гардеробные, санузлы, складские и другие помещения.
«С победителем подпишут договор аренды на 25 лет. Он сможет открыть в здании спортцентр», — сказал Пуртов.
Заявки принимают до 23 апреля. Торги пройдут 25 апреля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте популярности в 2023 году столичных земельно-имущественных торгов на 54% по сравнению с 2022 годом.