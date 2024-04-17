RT в Telegram
Подпишись

В Москве выставили на торги спортцентр в Некрасовке

Короткая ссылка
Москва реализует на аукционе по аренде здание спортивного назначения на юго-востоке города.
В Москве выставили на торги спортцентр в Некрасовке

Об этом сообщает НСН.

По словам главы Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, трёхэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м находится в микрорайоне Люберецкие Поля по адресу: Сочинская улица, дом 1. Неподалёку располагается станция метро «Некрасовка».

В здании есть спортивный зал площадью 546 кв. м, гардеробные, санузлы, складские и другие помещения.

«С победителем подпишут договор аренды на 25 лет. Он сможет открыть в здании спортцентр», — сказал Пуртов.

Заявки принимают до 23 апреля. Торги пройдут 25 апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте популярности в 2023 году столичных земельно-имущественных торгов на 54% по сравнению с 2022 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить