В Москве выставили на торги спортцентр в Некрасовке

Москва реализует на аукционе по аренде здание спортивного назначения на юго-востоке города.

Об этом сообщает НСН.

По словам главы Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, трёхэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м находится в микрорайоне Люберецкие Поля по адресу: Сочинская улица, дом 1. Неподалёку располагается станция метро «Некрасовка».

В здании есть спортивный зал площадью 546 кв. м, гардеробные, санузлы, складские и другие помещения.

«С победителем подпишут договор аренды на 25 лет. Он сможет открыть в здании спортцентр», — сказал Пуртов.

Заявки принимают до 23 апреля. Торги пройдут 25 апреля.

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