Суд приговорил бойца «Айдара» к пяти годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии-поселения 76-летнего бойца нацбата «Айдар»* Владимира Корсунова.

Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По имеющимся данным, пожилой мужчина был начальником сторожевой группы запрещённой в России организации. Гражданин Украины в ноябре 2014 года добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». До февраля 2015 года Корсунов служил на территории ЛНР.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса России «Участие в террористическом сообществе». Приговор в законную силу не вступил.

Ранее агент ГУР Минобороны Украины был осуждён за попытку купить компоненты к С-300.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.