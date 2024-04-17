Специалист Осянин назвал лето лучшим временем для покупки квартиры в этом году
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Снижение спроса на готовое жильё из-за высоких ставок по ипотеке повлечёт скидки и акции для привлечения покупателей на вторичном рынке, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
«Качественные квартиры вторичного сегмента — с хорошим расположением и в хорошем состоянии дома — могут подешеветь лишь немного, максимум на 5%. Но жильё в старом фонде в менее престижных районах может значительно потерять в цене», — сказал Осянин.
Покупку жилья на первичном рынке лучше сделать до окончания действия льготных ипотечных программ (1 июля 2024 года), заключил экономист.
Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков перечислил виды жилья, относящегося к категории неликвидного.