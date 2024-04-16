Специалист Бендриков перечислил категории неликвидной недвижимости

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков перечислил виды жилья, относящегося к категории неликвидного.

Один из них — квартира на первом этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1960 году.

«Такой дом не попал под программу реновации, и эта квартира никогда не будет дорожать», — объяснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ещё один вид неликвидного жилья — это квартиры с неузаконенной перепланировкой. По словам Бендрикова, такое жильё гарантированно принесёт проблемы новому владельцу.

Он также отметил, что некоторые квартиры имеют непрозрачную историю. Когда в истории объекта очень много переходов прав в течение года-полутора, это может говорить о махинациях.

Ранее директор «Ипотечного центра» Анна Цыбина заявила, что при покупке квартиры важно проверить продавца на банкротство, так как в некоторых случаях суд может признать сделку недействительной.