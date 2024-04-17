Полиция ХМАО задержала подозреваемого в мошенничестве
- globallookpress.com
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
В ведомстве уточнили, что в 2020 году злоумышленник получал с граждан денежное вознаграждение, после чего скрывался, не выполнив обязательств.
От его действий пострадали шесть жителей Урая. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Обвиняемый был задержан спустя четыре года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
Ранее в Удмуртии задержали 22-летнего жителя Малопургинского района, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.