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В Удмуртии задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств

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В Удмуртии задержали 22-летнего жителя Малопургинского района, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.
В Удмуртии задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По версии органов дознания, молодой человек приобретал у знакомых банковские карты под предлогом совершения операций с криптовалютой. Затем он оформлял на владельцев карт кредиты. От его действий пострадали 35 человек.

Ущерб превышает 900 тыс. рублей.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.

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