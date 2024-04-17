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В Альянсе туристических агентств не фиксируют массовых отказов от туров в ОАЭ

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Анастасия Румянцева
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил RT, что массовых отказов туристов от туров в ОАЭ на фоне непогоды в Дубае не фиксируется.
В Альянсе туристических агентств не фиксируют массовых отказов от туров в ОАЭ
  • AFP
  • © Giuseppe CACACE

«Где-то 20—25 рейсов не вылетело вчера из России. Давайте 25 умножим в среднем на 150 человек, вот вчера не вылетело примерно 3,5 тыс. человек оттуда и туда. Вот с ними сейчас решаем вопрос по проживанию, по питанию. А те, кто летят в субботу, в пятницу, они спокойно все полетят», — отметил он.

Он добавил, что массовых отказов от туров нет. При этом эксперт отметил, что цены в ОАЭ на лето намного ниже, чем в Турции.

«Потому что Турция дорогая, и многие, кому Турция не по карману, в июле-августе поедут в Эмираты. Так что речь идёт не об отказах, а о повышенном (спросе. — RT). Мы видим где-то по сравнению с прошлым годом на 15—20% больше людей едет в Эмираты, чем в прошлом году», — заключил специалист.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. По его словам, уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться.

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