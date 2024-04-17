«Турпомощь»: организованные туристы в ОАЭ обеспечены жильём и горячим питанием

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT о том, что, по информации Минэкономразвития и туроператоров, в настоящее время в ОАЭ находятся около 2 тыс. организованных туристов. Все обеспечены жильём и горячим питанием, подчеркнули в организации.

«По информации Минэкономразвития и туроператоров, в настоящее время в стране находятся около 2 тыс. организованных туристов. Все обеспечены жильём и горячим питанием. Туроператоры находятся в постоянном контакте с компаниями-перевозчиками и партнёрами в ОАЭ. Напоминаем, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил», — добавили там.

Погодные условия являются обстоятельством непреодолимой силы, на которое туроператор повлиять не может, отметили в пресс-службе.

«Аннуляция производится в соответствии с условиями договора и пункта о форс-мажоре. Туроператоры рекомендуют тем, кто остался в аэропортах и не может получить информацию о вылетах, сохранять чеки за проживание, транспорт и питание для дальнейшего рассмотрения возможности компенсации», — посоветовали специалисты.

Также отмечается, что в мобильном приложении «Помощник туриста» можно найти необходимые контакты российских и зарубежных организаций (аэропорты, госучреждения, туроператоры).

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. По его словам, уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться.