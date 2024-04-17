Россия в качестве ответной меры высылает из страны эстонского дипломата
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Об этом говорится на официальном сайте министерства.
В сообщении отмечается, что временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер была вызвана в МИД. Там главе прибалтийской дипмиссии выразили решительный протест в связи с объявлением 19 марта без объяснений persona non grata дипломата посольства России в Таллине.
Исходя из принципа взаимности, Россия высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве.
«До эстонской стороны доведено, что её враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее МИД России заявил, что Москва ввела санкции в отношении 235 австралийских депутатов муниципальных собраний.