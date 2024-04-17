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Россия в качестве ответной меры высылает из страны эстонского дипломата

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МИД России заявил, что Москва решила выслать из страны одного сотрудника эстонского посольства в качестве ответной меры на действия прибалтийской республики.
Россия в качестве ответной меры высылает из страны эстонского дипломата
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится на официальном сайте министерства.

В сообщении отмечается, что временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер была вызвана в МИД. Там главе прибалтийской дипмиссии выразили решительный протест в связи с объявлением 19 марта без объяснений persona non grata дипломата посольства России в Таллине.

Исходя из принципа взаимности, Россия высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве.

«До эстонской стороны доведено, что её враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее МИД России заявил, что Москва ввела санкции в отношении 235 австралийских депутатов муниципальных собраний.

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