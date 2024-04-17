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Россия ввела санкции против 235 граждан Австралии

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МИД России заявил о том, что Москва ввела санкции в отношении 235 австралийских депутатов муниципальных собраний.
Россия ввела санкции против 235 граждан Австралии
  • РИА Новости

Согласно заявлению ведомства, данные действия стали ответом на антироссийские санкции со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада.

Для указанных лиц официально закрыт въезд в Россию. В список попали именно те чиновники, которые формируют в Австралии антироссийскую повестку дня.

«С учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», — написал МИД.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявленные 2 апреля санкции со стороны Южной Кореи.

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