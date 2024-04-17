Россия ввела санкции против 235 граждан Австралии
- РИА Новости
Согласно заявлению ведомства, данные действия стали ответом на антироссийские санкции со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада.
Для указанных лиц официально закрыт въезд в Россию. В список попали именно те чиновники, которые формируют в Австралии антироссийскую повестку дня.
«С учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», — написал МИД.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявленные 2 апреля санкции со стороны Южной Кореи.