Тренер Стрельцова рассказала, как новичкам подготовиться к велогонке

Мастер спорта России международного класса тренер и экс-профессиональная велогонщица Галина Стрельцова рассказала, как новичкам подготовиться к велосезону и любительским гонкам.

Тренироваться достаточно четыре раза в неделю по два часа, включая силовые, скоростно-силовые, скоростные и другие тренировки на разные отрезки, поделилась она в беседе с сайтом «Москва 24».

Помимо этого, как отметила Стрельцова, раз в неделю нужно делать «один объём», когда спортсмены на спокойном пульсе откатывают как можно большее количество километров.

По её словам, в целом можно заниматься на велостанке, однако необходимы и технические тренировки на шоссе, так как в групповых гонках очень важно владение велосипедом.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы начался беговой сезон.