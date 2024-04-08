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В Москве начался беговой сезон

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Беговой сезон начался в парках Москвы.
В Москве начался беговой сезон

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Новички могут начать с коротких дистанций, а опытные спортсмены — поучаствовать в беге на 20—30 км по пересечённой местности со сложным рельефом и перепадами высот.

На протяжении маршрута людей сопровождают тренеры и волонтёры.

По субботам в 08:45 в парке «Ангарские пруды» проводят тренировки для москвичей от 12 лет и старше. В парке «Кузьминки» проходят занятия для спортсменов разных уровней подготовки: забеги на 8—10 км, соревнования на 5 км и специальные упражнения под руководством опытных атлетов-волонтёров.

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