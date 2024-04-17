Нейропсихолог Каниметов назвал способы развить память

Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов рассказал, что есть различные приёмы для того, чтобы натренировать память и научиться усваивать большие объёмы информации.

«Например, метод обратной развёртки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то, исходя из своих ассоциаций», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Также, по словам нейропсихолога, крайне популярен метод Пифагора, когда по комнате развешивают записки со словами для заучивания.

Чтобы выбранный метод сработал, подход должен быть системным, информация должна подаваться компактно и должна быть разделена на части, сказал Каниметов.

Он также отметил, что для более эффективного запоминания следует воздействовать на все органы чувств. Например, информацию можно не только увидеть или услышать, но ещё и записать от руки.

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