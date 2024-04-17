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Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляют и не принимают самолёты

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Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолёты, сообщает Росавиация.
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляют и не принимают самолёты
  • Gettyimages.ru

Как передаёт РИА Новости, на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области ввели временные ограничения.

Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолёты.

В Нижнем Новгороде ограничения сняли.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.

Как писало издание Khaleej Times, проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог.

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