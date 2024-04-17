Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляют и не принимают самолёты
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Как передаёт РИА Новости, на работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области ввели временные ограничения.
Кроме того, аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют самолёты.
В Нижнем Новгороде ограничения сняли.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.
Как писало издание Khaleej Times, проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог.