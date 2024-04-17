Большинство россиян посчитали электросамокаты опасными
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Опрос показал, что 36% россиян брали в прокат электросамокат за последние два года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой исследование, проведённое с помощью сервиса Anketolog.ru.
Из этого числа 63% катаются для развлечения, 46% — для удобства и быстрого перемещения по городу, 24% выбирают электросамокат вместо автомобиля и такси, а 14% используют его для экономии средств.
В целом 73% россиян положительно относятся к прокату электросамокатов в своём городе, а 50% считают этот сервис удобным.
При этом 64% назвали электросамокаты опасным средством передвижения. 74% респондентов в целом отметили, что СИМ опасны и для пешеходов. Такое мнение высказали и некоторые из тех, кто сам пользуется электросамокатами.
Ранее невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что электросамокаты опасны для детей и подростков.