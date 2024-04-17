Большинство россиян посчитали электросамокаты опасными

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к электросамокатам и какая часть населения использует данный вид средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Опрос показал, что 36% россиян брали в прокат электросамокат за последние два года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой исследование, проведённое с помощью сервиса Anketolog.ru.

Из этого числа 63% катаются для развлечения, 46% — для удобства и быстрого перемещения по городу, 24% выбирают электросамокат вместо автомобиля и такси, а 14% используют его для экономии средств.

В целом 73% россиян положительно относятся к прокату электросамокатов в своём городе, а 50% считают этот сервис удобным.

При этом 64% назвали электросамокаты опасным средством передвижения. 74% респондентов в целом отметили, что СИМ опасны и для пешеходов. Такое мнение высказали и некоторые из тех, кто сам пользуется электросамокатами.

Ранее невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что электросамокаты опасны для детей и подростков.