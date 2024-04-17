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Почти половина курящих россиян планирует отказаться от вредной привычки

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Проведённое в России исследование показало, что большинство жителей страны (72%) не курят, а из тех, кто курит, почти половина (48%) планирует бросить вредную привычку.
Почти половина курящих россиян планирует отказаться от вредной привычки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Сбер ЕАПТЕКА».

Среди планирующих отказаться от никотина 74% респондентов считают, что это вредит здоровью, а 65% расценивают курение как плохую привычку.

Также 39% опрошенных собираются бросить курить из-за того, что сигареты постоянно дорожают, а 20% отметили, что дым причиняет дискомфорт окружающим. Ещё 1% назвали в качестве причины запрет курить на работе.

При этом 24% курильщиков заявили, что не планируют бросать курение, а ещё 28% пока не думали об этом.

Проведённый ранее опрос показал, что 55% россиян не курят и не курили никогда в жизни.

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