Почти половина курящих россиян планирует отказаться от вредной привычки
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Сбер ЕАПТЕКА».
Среди планирующих отказаться от никотина 74% респондентов считают, что это вредит здоровью, а 65% расценивают курение как плохую привычку.
Также 39% опрошенных собираются бросить курить из-за того, что сигареты постоянно дорожают, а 20% отметили, что дым причиняет дискомфорт окружающим. Ещё 1% назвали в качестве причины запрет курить на работе.
При этом 24% курильщиков заявили, что не планируют бросать курение, а ещё 28% пока не думали об этом.
Проведённый ранее опрос показал, что 55% россиян не курят и не курили никогда в жизни.