Больше половины россиян никогда не пробовали курить
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Четверть опрошенных (24%) сообщили, что раньше курили, но бросили, пишет сайт kp.ru, который и провёл исследование среди своих подписчиков в соцсетях и мессенджерах.
Ещё 19% заявили, что курят уже много лет. Часть из них заявили, что не собираются бросать вредную привычку, остальные пожаловались, что не могут преодолеть зависимость, хотя и хотели бы.
Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Респонденты уточнили, что начали курить совсем недавно и уверены, что в любой момент смогут бросить.
Ранее психолог Станислав Самбурский дал советы, как отказаться от курения.