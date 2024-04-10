Больше половины россиян никогда не пробовали курить

В России провели опрос, который показал, что 55% участников не курят и не курили никогда в жизни.

Четверть опрошенных (24%) сообщили, что раньше курили, но бросили, пишет сайт kp.ru, который и провёл исследование среди своих подписчиков в соцсетях и мессенджерах.

Ещё 19% заявили, что курят уже много лет. Часть из них заявили, что не собираются бросать вредную привычку, остальные пожаловались, что не могут преодолеть зависимость, хотя и хотели бы.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Респонденты уточнили, что начали курить совсем недавно и уверены, что в любой момент смогут бросить.

Ранее психолог Станислав Самбурский дал советы, как отказаться от курения.