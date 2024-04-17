Власти Курганской области заявили о критической ситуации в Белозерском округе

Ситуация с паводком стала критической в Белозерском округе Курганской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на власти региона.

Объёмы воды, движущиеся в направлении округа, «колоссальны», предупреждает правительство.

«Отставьте в сторону ваши рассуждения «затопит—не затопит». Никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей», — сказали курганские власти.

Ранее стало известно о том, что из-за паводка были эвакуированы 13567 жителей Курганской области.