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Власти Курганской области заявили о критической ситуации в Белозерском округе

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Ситуация с паводком стала критической в Белозерском округе Курганской области.
Власти Курганской области заявили о критической ситуации в Белозерском округе
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на власти региона.

Объёмы воды, движущиеся в направлении округа, «колоссальны», предупреждает правительство.

«Отставьте в сторону ваши рассуждения «затопит—не затопит». Никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей», — сказали курганские власти.

Ранее стало известно о том, что из-за паводка были эвакуированы 13567 жителей Курганской области.

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