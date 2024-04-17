Проект по формированию семейных ценностей запустили в детсадах трёх регионов
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В беседе с URA.RU Буцкая объяснила, что разработанные программы направлены на то, чтобы в сознании маленьких детей складывалась правильная картина мира и семейных ценностей. По её словам, этому способствует игротерапия.
«Мы сейчас отрабатываем ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр, игрушек, игровых сооружений. И запустили пилотный проект. Три региона России высказали желание принять участие в создании игротек — это Магаданская, Липецкая и Курская области», — отметила депутат.
По её словам, после детского сада и школы необходимо продолжать закладывать правильные семейные ценности и в вузах.
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