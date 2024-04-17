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Проект по формированию семейных ценностей запустили в детсадах трёх регионов

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что работа по введению основ семьеведения проводится не только в российских школах, но и в детских садах. Пилотный проект в виде игротек для дошкольников запустили в трёх регионах России.
Проект по формированию семейных ценностей запустили в детсадах трёх регионов
  • Gettyimages.ru

В беседе с URA.RU Буцкая объяснила, что разработанные программы направлены на то, чтобы в сознании маленьких детей складывалась правильная картина мира и семейных ценностей. По её словам, этому способствует игротерапия.

«Мы сейчас отрабатываем ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр, игрушек, игровых сооружений. И запустили пилотный проект. Три региона России высказали желание принять участие в создании игротек — это Магаданская, Липецкая и Курская области», — отметила депутат.

По её словам, после детского сада и школы необходимо продолжать закладывать правильные семейные ценности и в вузах.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, какие льготы предусмотрены для многодетных семей.

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