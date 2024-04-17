Воды Тобола по самые крыши затопили дома в курганском микрорайоне Глинки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на правый берег Тобола в Кургане можно попасть через единственную дорогу по восточному направлению в сторону Ботанической улицы.
Многие участки и дома в микрорайоне Глинки оказались в воде, у некоторых строений вода практически достигла крыши, сказано в материале.
На въезде в микрорайон дежурит ГИБДД, инспекторы не пускают туда автомобили.
Из-за паводка были эвакуированы 13 567 жителей Курганской области.