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Воды Тобола по самые крыши затопили дома в курганском микрорайоне Глинки

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Воды Тобола почти по самые крыши затопили дома в микрорайоне Глинки Курганской области.
Воды Тобола по самые крыши затопили дома в курганском микрорайоне Глинки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на правый берег Тобола в Кургане можно попасть через единственную дорогу по восточному направлению в сторону Ботанической улицы.

Многие участки и дома в микрорайоне Глинки оказались в воде, у некоторых строений вода практически достигла крыши, сказано в материале.

На въезде в микрорайон дежурит ГИБДД, инспекторы не пускают туда автомобили.

Из-за паводка были эвакуированы 13 567 жителей Курганской области.

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