Вода из реки Ишим подходит к дамбам тюменского села Казанское

Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области.

Об этом заявила глава района Татьяна Богданова.

«Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское», — написала она в Telegram.

Богданова уточнила, что в зоне подтопления находятся населённые пункты, расположенные вдоль реки Ишим: Афонькинское, Гагарьевское, Ильинское, Большеярковское, Большеченчерское, Казанское, Огневское сельские поселения.

Также продолжаются работы по укреплению дамбы в селе Казанское.

Ранее сообщалось, что у села Ильинка Казанского района Тюменской области уровень воды в реке Ишим составил 808 см при критическом значении 800 см.