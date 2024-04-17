Вода из реки Ишим подходит к дамбам тюменского села Казанское
- РИА Новости
Об этом заявила глава района Татьяна Богданова.
«Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское», — написала она в Telegram.
Богданова уточнила, что в зоне подтопления находятся населённые пункты, расположенные вдоль реки Ишим: Афонькинское, Гагарьевское, Ильинское, Большеярковское, Большеченчерское, Казанское, Огневское сельские поселения.
Также продолжаются работы по укреплению дамбы в селе Казанское.
Ранее сообщалось, что у села Ильинка Казанского района Тюменской области уровень воды в реке Ишим составил 808 см при критическом значении 800 см.