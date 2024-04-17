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Вода из реки Ишим подходит к дамбам тюменского села Казанское

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Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское Казанского района Тюменской области.
Вода из реки Ишим подходит к дамбам тюменского села Казанское
  • РИА Новости

Об этом заявила глава района Татьяна Богданова.

«Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское», — написала она в Telegram.

Богданова уточнила, что в зоне подтопления находятся населённые пункты, расположенные вдоль реки Ишим: Афонькинское, Гагарьевское, Ильинское, Большеярковское, Большеченчерское, Казанское, Огневское сельские поселения.

Также продолжаются работы по укреплению дамбы в селе Казанское.

Ранее сообщалось, что у села Ильинка Казанского района Тюменской области уровень воды в реке Ишим составил 808 см при критическом значении 800 см.

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