Вода в Ишиме у села Ильинка поднимается и превысила критическое значение
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Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Отмечается, что уровень воды в реке достиг опасной отметки.
«На 08:00 вода поднялась до 808 см и продолжает расти», — сообщают власти.
Уточняется, что ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и дорог между населёнными пунктами.
Ранее шоссе Тюнина в Кургане закрыли для движения легковых автомобилей в связи с затоплением.
Жителей Ишима призывают срочно эвакуироваться из-за критического подъёма уровня воды в реке.