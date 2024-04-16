Вода в Ишиме у села Ильинка поднимается и превысила критическое значение

У села Ильинка Казанского района Тюменской области уровень воды в реке Ишим составил 808 см при критическом значении 800 см.

Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Отмечается, что уровень воды в реке достиг опасной отметки.

«На 08:00 вода поднялась до 808 см и продолжает расти», — сообщают власти.

Уточняется, что ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и дорог между населёнными пунктами.

Ранее шоссе Тюнина в Кургане закрыли для движения легковых автомобилей в связи с затоплением.

Жителей Ишима призывают срочно эвакуироваться из-за критического подъёма уровня воды в реке.