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«Ъ»: экс-сотрудник МВД Сатюков обвинён в получении рекордной взятки в размере 5 млрд рублей

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Бывший сотрудник бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков стал фигурантом уголовного дела о получении рекордной взятки.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи 5 млрд рублей.

Отмечается, что подозреваемые покинули Россию, они объявлены в розыск. 

Ранее Хорошёвский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии по делу об аферах.

Также жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ.

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