«Ъ»: экс-сотрудник МВД Сатюков обвинён в получении рекордной взятки в размере 5 млрд рублей
Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов незаконно получили от администратора криптобиржи 5 млрд рублей.
Отмечается, что подозреваемые покинули Россию, они объявлены в розыск.
Ранее Хорошёвский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии по делу об аферах.
Также жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ.