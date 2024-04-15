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Суд в Москве приговорил экс-гендиректора Merlion Симоненко к 22 годам колонии

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Хорошёвский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии по делу об аферах.
Суд в Москве приговорил экс-гендиректора Merlion Симоненко к 22 годам колонии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима», — сказали в суде.

Симоненко обвиняется по статьям УК России о заведомо ложных показаниях, заведомо ложном доносе, организации преступного сообщества, а также получении взятки в особо крупном размере.

Он свою вину не признал.

5 апреля Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО уволенного из органов правопорядка Андрея Тургенева, который занимал пост начальника отдела полиции «Коммунарский».

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