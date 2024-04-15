Суд в Москве приговорил экс-гендиректора Merlion Симоненко к 22 годам колонии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима», — сказали в суде.
Симоненко обвиняется по статьям УК России о заведомо ложных показаниях, заведомо ложном доносе, организации преступного сообщества, а также получении взятки в особо крупном размере.
Он свою вину не признал.
5 апреля Щербинский суд Москвы отправил в СИЗО уволенного из органов правопорядка Андрея Тургенева, который занимал пост начальника отдела полиции «Коммунарский».