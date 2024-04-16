Соседка: мать Мартыновой съехала с квартиры после покушения в 2007 году

Мать Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на собственную дочь, съехала с квартиры после инцидента в 2007 году. Об этом рассказала RT её соседка.

По словам соседки, матери Антонины в доме «житья не дали». «Я 15 с половиной лет живу этой болью. Мне всю душу выели», — сказала мать Антонины Мартыновой. Ранее RT сделал реконструкцию событий 26 февраля 2007 года.