RT в Telegram
Подпишись

Соседка: мать Мартыновой съехала с квартиры после покушения в 2007 году

Короткая ссылка
Мать Антонины Мартыновой, обвиняемой в покушении на собственную дочь, съехала с квартиры после инцидента в 2007 году. Об этом рассказала RT её соседка.

По словам соседки, матери Антонины в доме «житья не дали».

«Я 15 с половиной лет живу этой болью. Мне всю душу выели», — сказала мать Антонины Мартыновой.

Ранее RT сделал реконструкцию событий 26 февраля 2007 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить