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Экс-следователь: ставший свидетелем в деле Мартыновой мальчик прошёл экспертизу

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Бывший следователь по особо важным делам Дина Пальчук рассказала, что мальчик, который был единственным прямым свидетелем в деле о покушении Антонины Мартыновой на дочь, прошёл экспертизу.

«Всем детям, когда они являются свидетелями или потерпевшими, обязательно проводится экспертиза. Ставится перед экспертами вопрос, склонен ли ребёнок к фантазированию. Если бы были сомнения, соответственно, не было бы возбуждённого уголовного дела, соответственно, расследования», — отметила Пальчук.

RT на основании показаний свидетелей и их родных создал реконструкцию покушения Антонины Мартыновой на свою двухлетнюю дочь. По версии следствия, женщина сбросила её с лестницы в 2007 году.

По словам самой Мартыновой, она недоглядела за ребёнком и пыталась схватить девочку, но не успела.

После этого она сбежала вместе с дочерью и скрывалась 16 лет. Выйти на неё удалось с помощью знакомого, с которым она общалась в интернете несколько лет назад.

Антонину задержали в Ставрополе в конце марта 2024 года.

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