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Эвакуацию объявили в пяти деревнях Абатского района Тюменской области

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Жителей пяти деревень Абатского района Тюменской области призвали эвакуироваться в связи с угрозой затопления.
Эвакуацию объявили в пяти деревнях Абатского района Тюменской области
  • Gettyimages.ru

Как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава района Игорь Васильев, после объезда населённых пунктов, где ведутся работы по возведению временных водозащитных дамб, он встретился с жителями населённых пунктов Фирсова, Бурдина, Репьева, Ефимова и Логинова.

«Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации! Призываю не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим!» — написал Васильев.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор объявил срочную эвакуацию в Казанском и Ишимском районах региона.

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