В двух районах Тюменской области объявлена срочная эвакуация населения

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что срочная эвакуация населения объявляется в Ишиме, Казанском и Ишимском районах региона.

Об этом он сообщил в видеообращении в своём Telegram.

«Дорогие земляки, обращаюсь к жителям Казанского района, города Ишима и Ишимского района... вчера пришёл уточнённый прогноз от Росгидромета, в нём сообщается, что уровень воды будет выше — существенно выше. При таком сценарии увеличивается число подтопляемых населённых пунктов, воды обещают очень много, растёт вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения», — сказал он.

Он призвал собирать ценные вещи и пообещал обеспечить граждан в ПВР всем необходимым.

Ранее Моор заявил, что обновлённый прогноз по паводку в регионе предполагает исторический максимум подъёма уровня воды в реках.