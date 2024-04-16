В Москве благоустроят более 2,5 тысячи общественных пространств в 2024 году

В Москве планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Во время осмотра работ на улице Бутлерова на юго-западе города мэр отметил, что парки, скверы, дворы и улицы будут выглядеть достойно не только в центре, но и во всех районах Москвы.

Формат работ предполагает в том числе качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов. Специалисты обновят дорожное полотно, установят современные остановочные павильоны, обустроят новые пешеходные переходы.

В порядок будут приведены более 20 водоёмов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО благоустроят 16 общественных пространств в 2024 году.