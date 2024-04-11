В ЯНАО благоустроят 16 общественных пространств в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.
Территории для благоустройства выбрали сами жители путём голосования в 2023 году.
Один объект — молодёжный парк в Губкинском — благоустроят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
В то же время стало известно, что в Нижегородской области 85 общественных пространств приведут в порядок в текущем году. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Проблемы и проекты благоустройства Нижегородской области», передаёт ИА «Время Н».
В голосовании за объекты благоустройства приняли участие 285 тыс. нижегородцев.
Ранее сообщалось, что в Татарстане более 205 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства.