В ЯНАО благоустроят 16 общественных пространств в 2024 году

На Ямале благоустроят 16 общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Работы планируют завершить до конца этого года.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.

Территории для благоустройства выбрали сами жители путём голосования в 2023 году.

Один объект — молодёжный парк в Губкинском — благоустроят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В то же время стало известно, что в Нижегородской области 85 общественных пространств приведут в порядок в текущем году. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «Проблемы и проекты благоустройства Нижегородской области», передаёт ИА «Время Н».

В голосовании за объекты благоустройства приняли участие 285 тыс. нижегородцев.

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 205 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства.