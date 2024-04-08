За объекты благоустройства проголосовали более 200 тысяч жителей Татарстана

В Татарстане более 205 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства.

Об этом, как сообщает «Реальное время», рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, четыре муниципальных района — Арский, Сабинский, Высокогорский и Алькеевский — уже достигли плановых значений. Всего проголосовало 50% от общего плана.

Голосование проводится с 15 марта по 30 апреля, от Татарстана в нём участвует 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1550 дворов.

В казанском парке Тысячелетия уже проводят реконструкцию — по всему периметру меняют старые ограждения и заборы.