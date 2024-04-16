В Кузьминках начал работу первый ТЦ в рамках городской программы

В Москве ввели в эксплуатацию торговый центр «Кузьминки Молл». Это первый торговый объект, который построен в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Соглашение о строительстве торгового центра на Зеленодольской улице было подписано в 2021 году. По программе стимулирования создания мест приложения труда девелопер возвёл торговый объект площадью более 53 тыс. кв. м. В результате реализации проекта создано 2 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Договоры об аренде подписаны на более чем 90% площадей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении парка «Сокольники».