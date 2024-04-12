Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении парка «Сокольники»

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал о планах обновления парка «Сокольники».

Об этом сообщает газета «Известия».

«Начнём с реабилитации окраин природной части парка, захватив также два входа, которые расположены вблизи жилых районов. В границы проведения работ попадает участок между Сокольническим Валом, Митьковским проездом, Поперечным и 2-м Лучевым просеками, а также часть территории, ограниченная Поперечным и 3-м, 4-м Лучевыми просеками и железнодорожной веткой Ярославского направления. Общая площадь — более 88 га», — написал Собянин в своём блоге.

Он добавил, что обновление парка будет проходить в три этапа.

Ранее в Москве началось голосование за лучшие маршруты по паркам столицы.