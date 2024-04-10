В Москве началось голосование за лучшие маршруты по паркам столицы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — сказала Сергунина.
Аудиоэкскурсии опубликованы в туристическом сервисе Russpass.
Ранее сообщалось, что за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. жителей Татарстана.