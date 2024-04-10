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В Москве началось голосование за лучшие маршруты по паркам столицы

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В рамках проекта «Активный гражданин» в Москве началось голосование за лучшие аудиоэкскурсии по столичным паркам, заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
В Москве началось голосование за лучшие маршруты по паркам столицы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — сказала Сергунина.

Аудиоэкскурсии опубликованы в туристическом сервисе Russpass.

Ранее сообщалось, что за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. жителей Татарстана.

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