В Москве началось голосование за лучшие маршруты по паркам столицы

В рамках проекта «Активный гражданин» в Москве началось голосование за лучшие аудиоэкскурсии по столичным паркам, заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — сказала Сергунина.

Аудиоэкскурсии опубликованы в туристическом сервисе Russpass.

Ранее сообщалось, что за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. жителей Татарстана.