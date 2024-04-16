Автоэксперт Франк дала советы по выбору подержанной машины

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, как выбрать подержанный автомобиль.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что прежде всего нужно обратить внимание на историю обслуживания машины, пробег, состояние кузова и общее техническое состояние.

«Если автомобиль приобретается за рубежом, то обязательно нужно проверить, не объявлено ли транспортное средство в международный розыск по линии Интерпола. Это очень важно, поскольку приобретённую машину, находящуюся в розыске, при обнаружении придётся вернуть её владельцу», — сообщила эксперт.

По её словам, также стоит попросить продавца устроить тест-драйв, чтобы проверить работу двигателя, коробки передач, тормозной и других систем.

«Кроме того, не стоит верить продавцу подержанной машины на слово, поскольку он может «от чистого сердца» говорить об идеальном техническом состоянии своей «ласточки», а на самом деле автомобиль побывал в аварии и неоднократно перекрашивался», — сказала Франк.

Если покупатель не разбирается в автомобилях, то на осмотр машины лучше взять с собой опытного знакомого. Также можно обратиться в службу подбора.

Ранее автоэксперт Антон Ануфриев рассказал, как распознать обман в автосервисе.