RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Франк дала советы по выбору подержанной машины

Короткая ссылка
Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, как выбрать подержанный автомобиль.
Автоэксперт Франк дала советы по выбору подержанной машины
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что прежде всего нужно обратить внимание на историю обслуживания машины, пробег, состояние кузова и общее техническое состояние.

«Если автомобиль приобретается за рубежом, то обязательно нужно проверить, не объявлено ли транспортное средство в международный розыск по линии Интерпола. Это очень важно, поскольку приобретённую машину, находящуюся в розыске, при обнаружении придётся вернуть её владельцу», — сообщила эксперт.

По её словам, также стоит попросить продавца устроить тест-драйв, чтобы проверить работу двигателя, коробки передач, тормозной и других систем.

«Кроме того, не стоит верить продавцу подержанной машины на слово, поскольку он может «от чистого сердца» говорить об идеальном техническом состоянии своей «ласточки», а на самом деле автомобиль побывал в аварии и неоднократно перекрашивался», — сказала Франк.

Если покупатель не разбирается в автомобилях, то на осмотр машины лучше взять с собой опытного знакомого. Также можно обратиться в службу подбора.

Ранее автоэксперт Антон Ануфриев рассказал, как распознать обман в автосервисе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить