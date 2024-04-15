Автоэксперт Ануфриев рассказал, как распознать обман в автосервисе

Автоэксперт Антон Ануфриев рассказал, как распознать обман в автосервисе. По его словам, типичный трюк состоит в том, чтобы преувеличить трудозатраты, то есть сотрудники сразу понимают, в чём проблема, но начинают перебирать все причины.

«Единственный способ — сначала почитать форумы, типичные проблемы вашего автомобиля. Там, как правило, пишут такие вещи», — заявил Ануфриев в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, профилактические работы, которые часто предлагают в сервисе, не идут во вред, но они не всегда нужны. Специалист советует ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя.

Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.