Автоэксперт Ануфриев рассказал, как распознать обман в автосервисе
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«Единственный способ — сначала почитать форумы, типичные проблемы вашего автомобиля. Там, как правило, пишут такие вещи», — заявил Ануфриев в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, профилактические работы, которые часто предлагают в сервисе, не идут во вред, но они не всегда нужны. Специалист советует ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя.
Ранее технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал об основных признаках, предвещающих скорую поломку коробки передач.